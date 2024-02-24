حركة حماس: حينما نتلقَى أى مقترح نتعامل معه على أساس مصالح الشعب الفلسطينى

قال القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، مساء اليوم السبت: نحن في المقاومة حينما نتلقَى أي مقترح نتعامل معه على أساس مصالح الشعب الفلسطيني واحتياجاته ومتطلباته المتوافقة مع مواقفنا والمتعلقة بإنهاء التجويع والنزوح والإبادة الجماعية وإنهاء استهداف المؤسسات والمنازل المستمر والانسحاب، ووقف إطلاق النار.

وتابع مرداوي في تصريحات صحفية له اليوم: طالما أن شعبنا يتضور جوعا وينزح في كل مكان ولا يسمح له بالعودة وتهديد حياته فلا قيمة لأي حديث عن تقدم"، وفقا لما نقله المركز الفلسطيني للأنباء.

ويعتزم قادة إسرائيليون الاجتماع اليوم السبت، لبحث تقدم محتمل في مفاوضات الوساطة بشأن هدنة جديدة لاستعادة المحتجزين في غزة، بينما لا يرى الفلسطينيون تغيرًا يذكر في المواقف التي تتسم بالاستقطاب، وذلك بعد مرور نحو خمسة أشهر على اندلاع الحرب.

واجتمع مندوبون إسرائيليون أمس الجمعة في باريس مع الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين الذين ساهموا من قبل في التوصل إلى الهدنة الوحيدة حتى الآن التي أعلنت في نوفمبر وجرى بموجبها إطلاق سراح عشرات من الذين احتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مقابل إفراج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين.

قال تساحي هنجبي مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مجلس الوزراء الحربي سيتلقى اليوم السبت إفادة من الوفد الإسرائيلي الذي عاد اليوم.

وأضاف للقناة الـ12 التليفزيونية أن الإفادة المزمعة "تظهر شعورهم بأنهم لم يعودوا بأيادٍ خاوية". ومضى يقول "اللهجة التي أسمعها في الساعات الماضية تظهر أنه من الممكن إحراز تقدم".

ولم يقدم “هنجبي” المزيد من التفاصيل لكنه ألمح إلى احتمال إحراز تقدم قبل شهر رمضان الذي كان في حروب سابقة مشجعًا في جهود لوقف إطلاق النار.