السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان؟.. الذكر والتسبيح ومختلف الطاعات

شعبان
شعبان

كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان؟ من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

 

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان 2024؟

المتعارف عليه دائما أن ليلة النصف من شعبان تبدأ من مغرب يوم السبت 14 شعبان 1445 والموافق 24 فبراير 2024  ميلاديا وحتى مغرب يوم النصف وهو الأحد 15 شعبان 1445 والموافق 25 فبراير 2024 ميلادي:

كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان؟

في هذه الليلة يستحب الإكثار من الطاعات المختلفة التي  يحبها الله وتنول طاعته للحصول على مغفرة الله عز وجل ومنها قيام الليل والذكر والتسبيح وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم ويستحب أن تكون هذه العبادات في وقت قيام الليل في الثلث الأخير من الليل.

محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكرى "النصف من شعبان" بالعجوزة

 

فضل ليلة النصف من شعبان

جاء عن ليلة النصف من شعبان ما ورد عن الشافعي رحمه الله قوله: بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال: ليلة الجمعة، والعيدين، وأول رجب ونصف شعبان

وفضل وأهمية ليلة النصف من شعبان ما جاء في شعب الإيمان عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه"

الإفتاء تجيب عن فضل ليلة النصف من شعبان 

فيما أوضحت دار الإفتاء عن فضل ليلة النصف من شعبان من خلال منشور لها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك ردا على سؤال احد المواطنين عن فضل الليلة قائلة: "ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة المتبوعة إلى استحباب إحياء ليلة النصف من شعبان لحديث النبى صلى الله عليه وسلم" يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين: مشاحن، وقاتل نفس، لافتة إلى أن لهذه الليلة مزية فضل ورحمة ومغفرة، ومن تعرض لهذا الفضل بالصلاة والذكر والدعاء رُجي أن ينال من تلك النفحات المباركة، وقيام الليل عبادة مستحبة في كل الليالي، ومنها هذه الليلة

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