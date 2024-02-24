صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، فى حادثى سير منفصلين الأول بدائرة مركز جرجا والثانى بدائرة مركز دار السلام فى سوهاج، وتم رفع آثار الحادثين، وتمت إعادة حركة السير على الطريقين عقب توقفهما جزئيًا بسبب الحادث.

التصريح بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادثى سير بسوهاج

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغين منفصلين بالحادثين الأول من مركز جرجا والثانى من مركز دار السلام، وتبين من المعاينة والفحص، أنه وقع الحادث الأول بمركز جرجا على الطريق الطريق الصحراوى الغربى، بين السيارة قيادة "دياب. ع" 32 سنة ومقيم بمحافظة قنا، وسيارة نقل قيادة "محمد. ح" 28 سنة ومقيم بدائرة مركز المنشأة، ووقع الحادث نتيجة الاصطدام بالمواجهة بسبب التخطى الخاطئ للسيارة الثانية نجم عن الحادث مصرع كل من قائد السيارة الأولى، ونجل عمته المدعو "هانى. ع" 40 سنة عامل ويقيمان بمحافظة قنا، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جرجا العام.

ووقع الحادث الثانى على الطريق الزراعى الشرقى بمركز دار السلام، بين سيارة نقل قيادة "سليمان. م" 32 سنة سائق ومقيم بدائرة مركز جرجا، ودراجة بخارية قيادة "أحمد. ع" 20 سنة عامل ومقيم بدائرة مركز أخميم ووقع الحادث نتيجة الاصطدام بالمواجهة، ونجم عن الحادث مصرع قائد الدراجة البخارية وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التى تولت التحقيق.