السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عمر جابر: "نسعى للفوز بلقب الكونفدرالية.. واللاعبين في قمة تركيزهم"

عمر جابر
عمر جابر

قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة أبو سليم الليبي المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية مهمة جدًا وصعبة.

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء قائلا: "نواجه فريق قوي ومنظم، وتمكنا من الفوز عليه بصعوبة في مباراة الذهاب، وهدفنا هو التأهل وتأكيد صدارة المجموعة".

وتابع: "نسعى بكل قوة للفوز بلقب الكونفدرالية، وجميع اللاعبين في قمة تركيزهم من أجل تحقيق ذلك الهدف، وهناك صفقات جديدة وجهاز فني جديد ونعمل جميعا من أجل إسعاد الجماهير بالتتويج بلقب الكونفدرالية".

واستطرد: "أنا تحت امر الجهاز الفني للمشاركة في أي مركز، ولا توجد لدي أي مشكلة وأحترم وجهة نظر الجهاز الفني وأبذل قصارى جهدي في أي مركز".

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غدًا الأحد بتوقيت مصر، على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها غدًا الأحد.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الزمالك لزيه الأساسي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، ويرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر، في حين يرتدي فريق أبو سليم الليبي زيه باللون الأزرق، ويرتدي حارسه الطاقم الأسود.

كما حضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من عمرو أبو العز المدير الإداري، وعبد الله حسين إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غدًا الأحد بتوقيت مصر، على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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