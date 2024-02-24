السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

المفتى يتوجَّه إلى الجزائر للمشاركة فى افتتاح "جامع الجزائر الكبير"

د. شوقي علام
د. شوقي علام

توجَّه الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم إلى الجزائر للمشاركة في افتتاح جامع الجزائر الكبير، حيث سيُلقي الكلمة الرئيسية في حفل الافتتاح.

ويأتي افتتاح "جامع الجزائر الكبير" بحضور كبار الشخصيات الدينية من مختلف دول العالم، بالتزامن مع منتصف شهر شعبان المبارك، وهي مناسبة تحظى بتقدير في الجزائر.

وتتَّسع قاعة الصلاة في الجامع لـ120 ألف مُصَلٍّ. بالإضافة إلى مدرسة "دار القرآن" العليا للعلوم الإسلامية متخصصة في الدكتوراه، التي فتحت أبوابها الشهر الماضي بـ82 مقعدًا في سنتها الأولى، ومركز ثقافي إسلامي وفندق، إضافة إلى 12 بناية ومكتبة تتسع لألفي طالب، وتشتمل على مليون كتاب، وقاعة محاضرات ومتحف للفن والتاريخ الإسلامي، ومركز للبحث في تاريخ الجزائر، إضافة إلى موقف سيارات ومساحات خضراء ومرافق أخرى.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية هيئات الإفتاء في العالم

الأكثر قراءة

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

ضبط عامل وسيدة حال ممارستهما الرذيلة داخل شقة سكنية بالمنصورة

ضبط مسجل خطر اغتصب ربة منزل وسرق مصوغاتها في الدقهلية

التربية والتعليم تكشف مفاجأة بشأن قاتل طالب الثانوية "إيهاب أشرف"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة