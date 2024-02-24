السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ج.ا" عامل و"ا.م.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش، بدائرة القسم، وترويجه على عملائهما من راغبى الشراء والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

تم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات.

 

وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، ومصادرة المضبوطات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وزارة الداخلية جهات التحقيق سرقة قتل نصب حبس

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