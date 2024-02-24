"غرفة القاهرة" تشارك فى الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية

شاركت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، اليوم السبت، في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية؛ لبحث سبل تعاون جديدة في عدد من القطاعات منها الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات والطاقة، وغيرها من الفرص المتاحة.

حضر الاجتماع كل من “المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، وسمير عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية”.

كما حضر كل من “أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة؛ بحضور شريف يحيي ناىب رئيس الغرفة، وعماد قناوي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب مشاركة عدد من رؤساء الغرف التجارية الصناعية وقيادات المال والأعمال من الدول العربية وتركيا”.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبرياء في غزة.

وتناولت المباحثات سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية وتركيا من خلال تعاون ثلاثي لتنمية العلاقات بين اتحادات الغرف، وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة وغير المستغلة لتكامل الأدوار والانتقال من التعاون الثنائي إلى التعاون الثلاثي والتصدير لأسواق إفريقيا والاتحاد الأوروبي، وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر التي تتجاوز 3 مليارات مستهلك دون جمارك وبمكون محلي 45% شامل التصنيع والتعبئة.

وأكد الاجتماع أهمية نشر النماء والتنمية لأبناء الشعوب العربية وتركيا خلال هذه المرحلة.