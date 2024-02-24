السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

أبرز علامات عسر الطمث.. وكيفية مواجهتها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعاني معظم النساء من نوع من الانزعاج أثناء الدورة الشهرية، و تعتبر التشنجات الخفيفة إلى المتوسطة والانتفاخ  أمرًا شائعًا خلال هذا الوقت وتتعافى من تلقاء نفسها بعد بضعة أيام.

ومع ذلك، تعاني بعض النساء من آلام مبرحة خلال هذا الوقت من الشهر، مما يجعل من الصعب عليهن ممارسة روتين حياتهن الطبيعي، و إذا كنتِ تعانين من ألم شديد، فمن المهم عدم اعتباره أمرًا طبيعيًا، لأنه قد يشير إما إلى عسر الطمث الأولي أو التهاب بطانة الرحم، وبطانة الرحم هي حالة تنمو فيها خلايا مشابهة لبطانة الرحم، أو بطانة الرحم، خارج الرحم وتسبب آلامًا شديدة في الحوض. 

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تشنجات الدورة الشهرية

"تعاني أكثر من 80% من النساء من تقلصات أثناء الدورة الشهرية، وتختلف الأعراض من شخص لآخر. وفي حين أن التشنجات الخفيفة شائعة، إلا أنه لا ينبغي تجاهل التشنجات الشديدة والمطولة، و تحدث تشنجات الحيض عندما ينقبض الرحم ليتخلص من بطانته، مما يؤدي إلى تقول الدكتورة أربانا جاين، مديرة طب التوليد وأمراض النساء في مستشفى فورتيس شاليمار باغ، "في حالات الالتهاب وآلام البطن".

 

عسر الطمث

"تتسبب تشنجات الدورة الشهرية، والتي تسمى أيضًا عسر الطمث ، في مشكلة تصل إلى 80٪ من النساء في مرحلة ما من حياتهن، وعادةً ما تعتبر هذه التشنجات جزءًا طبيعيًا من الدورة الشهرية، خاصة خلال فترة المراهقة وأوائل مرحلة البلوغ، وهي آلام في البطن أو الحوض ناجمة عن البروستاجلاندين التي يتم إطلاقها عندما ينقبض الرحم للتخلص من بطانته،ويمكن أن تختلف شدة التشنجات من خفيفة إلى شديدة وقد تكون مصحوبة بألم أسفل الظهر والغثيان والإسهال والصداع، والتشنجات الخفيفة شائعة ويمكن التحكم فيها عادة باستخدام العلاجات المنزلية مثل العلاج الحراري. 

 

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