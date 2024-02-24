السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب حاول الدفاع عن "التوكتوك" الخاص به فى تلا

الشاب المقتول
الشاب المقتول

أجلت جنايات شبين الكوم، اليوم السبت،  محاكمة المتهمين بقتل شاب أثناء دفاعه عن التوكتوك الخاص به في المنوفية، للأربعاء المقبل؛ وذلك لعدم حضور دفاع المتهم.

وحضرت أسرة الشاب المقتول أمام المحكمة يحملون صور الشاب المقتول، والذي أكد شقيقه أنه كان يعمل مدرسًا في القرية ويعطي دورسا للطلاب، ولكن لم يكن مقيدًا بالتربية والتعليم، كما كان يقوم بتحسين دخله للإنفاق على أسرته، وخاصة أنه كان يعيش مع عائلته ومتزوج ولديه طفله. 

وطالبت أسرة الشاب المتوفي المحكمة بالقصاص العادل في قضية نجلهم بمركز تلا بمحافظة المنوفية، والذي توفي غدرًا أثناء عمله ومحاولة دفاعه عن التوكتوك الخاص به، ورحل وترك وراءه زوجه عمرها ٢٦ عاما أرملة وطفلة عمرها ٣ سنوات دون عائل. 


تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز شرطة تلا، بورود بلاغ من أسرة شاب باختفائه والتوكتوك الخاص به، وبعد تقنين الإجراءات القانونية والاستعانة بالمصادر السرية والتقنيات الحديثة، تم العثور على جثمان الشاب.
ونجحت جهود مركز شرطة تلا في القبض على المتهم بقتل الشاب بغرض سرقته وأخذ التوكتوك الخاص به وتقديمه لجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث، وسط حاله من الحزن بين كل الأهالي لما يتمتع به الراحل من سمعة طيبة وسيرة حسنة بين كل الأهالي.

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