السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشى صغار المربين بالقليوبية

قافلة بيطرية مجانية
قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين

بدأ مركز البحوث الزراعية في تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة القليوبية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين في قري المحافظة، وذلك في الفترة من ٢٤ الي ٢٩ فبراير  ٢٠٢٤.
يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع د. إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين 

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفي فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، رئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه  القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية  ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشى صغار المربين بالقليوبية
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رئيس البحوث الزراعية يلتقي القيادات والباحثين بمعهد التناسليات الحيوانية

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معهد البحوث الزراعية ورئيس القومي للبحوث ينعيان الدكتور هاني الناظر


وأضاف الدكتور مصطفي فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، رئيس الحملة القومية، أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين وسوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشى صغار المربين بالقليوبية

كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير قد وجه الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها استعدادا لشهر رمضان.

البحوث الزراعية محافظة القليوبية مواشي صغار المربين قافلة بيطرية مجانية قرى المحافظة حياة كريمه

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