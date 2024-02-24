السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على سائق سيارة شركة التوصيل المتهم بمحاولة خطف "فتاة الشروق"

ضبط متهم
ضبط متهم

‏تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على السائق المتهم بمحاولة خطف فتاة على طريق السويس في الشروق، قبل فررارها بالقفز من السيارة ما تسبب لها في إصابات بنزيف داخلي وكسور وسحجات، وتم نقلها إلى المستشفى على إثر ذلك.

وقال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن فحص الواقعة للوقوف على ملابساتها وتمكنت من الوصول للمتهم، وألقت القبض عليه. 

بدأت القصة بمنشور متداول على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كتبت في ابنة عم الضحية: “أنا بكتب الpost ده علشان أحكي ليكم اللي حصل لبنت عمي علشان أولا عاوزاكم تدعولها ربنا يشفيها ويرجعها لينا بالسلامة حالتها لسه في خطر، حبيبة فاقدة الوعي وعندها نزيف في المخ مش بيوقف ومحطوطة علي ventilator".

تابعت كاتبة المنشور: “ثانيا خدو بالكم من نفسكم ومن بناتكم الناس بقوا مؤذيين ربنا يبعد عنا شرور الناس، حبيبة استقلت سيارة من التجمع الأول وكانت رايحة مصر الجديدة، مامتها كلمتها في التليفون مكنتش سمعاها كويس علشان صوت الكاسيت كان عالي أوي والسواق كان بيتخانق في التليفون، حبيبه طلبت منه يوطي الكاسيت قالها لأ، وكان بيبرطم بالكلام، مامتها مكنتش سامعة هو بيقول إيه وقالتلها ماله ده يا حبيبة، قالت لها مش عارفة ماله وقفلت بعدها”.

تابعت: “أصحاب حبيبه كلموها يشوفها وصلت فين رد عليهم واحد قال لهم صاحبت التليفون دي وقعت من العربيه قعدت تتشقلب لحد مخبطت في الحاجز الأسمنتي اللي على طريق السويس، ولما راح يسألها إيه اللي حصلك قالت سائق شركة التوصيل كان عاوز يخطفني، وجالها تشنجات وفقدت الوعي”.

أوضحت: “أنا معرفش حصل إيه يخوفها بالشكل ده، ترمي نفسها والعربيه بتجري، بس أنا عارفه كويس إن حبيبة بتخاف على نفسها وأكيد هو رعبها، والسواق اختفى بعد ما وقعت ولا طلب إسعاف”.

القبض على السائق خطف فتاة الشروق حادثة طريق السويس إصابات نزيف المخ

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