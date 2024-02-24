مجموعة البنك الدولي تعقد منتدى حول الأوضاع الهشة في 2024

تعقد مجموعة البنك الدولي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير 2024، منتدى حول الأوضاع الهشة في 2024، تحت عنوان " التكيف والابتكار في عالم يموج بالاضطرابات".

وأوضح البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن الهشاشة والصراع والعنف يعد من التحديات الخطيرة التي تواجه العالم. وبحلول عام 2030، سيعيش 60% من فقراء العالم في بلدان مصنفة على أنها مناطق هشة ومتأثرة بالصراعات، ومن المقرر أن يتناول هذا المنتدى نجاحات وإخفاقات الأنشطة التدخلية في سياق عملية التنمية، وسيبحث عن نُهج تكيفية ومبتكرة تناسب المشهد العالمي المتغير على أفضل وجه.

وستناقش الجلسة العامة الافتتاحية المشهد العالمي الحافل بالتحديات، وسيطرح المتحدثون خبراتهم وتجاربهم بهدف المشاركة والتحفيز بأفكار جديدة وعملية، وسيعقب ذلك أكثر من 30 جلسة فنية، ومباحثات إرشادية، ودردشات خفيفة عبر تطبيق تشاي، وفعاليات مميزة.

المتحدثون في المنتدى

يشارك في المنتدى كل من آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، و أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومختار ديوب، المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وسيكسيه ماسرا، رئيس وزراء تشاد، ودوشكا يوريسيتش، نائب وزير حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى واضعي السياسات، وصناع التغيير، ورواد الأعمال، والفنانيين، والرياضيين.

يذكر أن الصراعات العنيفة شهدت زيادة غير مسبوقة منذ عام 2010، وازداد تعقيد الأوضاع الهشة. ومنذ بداية جائحة كورونا، شهد العالم سلسلة من الانتكاسات الهائلة للاستقرار في أنحاء مناطق العالم: من آسيا وأفريقيا إلى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ومؤخرا في أوروبا الشرقية.

وتُضاف هذه التطورات الأخيرة إلى العديد من المخاطر التي تؤثر على الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراع والعنف، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ، وتزايد عدم المساواة، والتغير السكاني، والآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.