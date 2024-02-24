انطلاق المؤتمر الدولي للأسمدة بالقاهرة الثلاثاء المقبل

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي للأسمدة وينظمه الاتحاد العربي، الثلاثاء المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء، ويستمر حتى 29 فبراير الجاري، تحت شعار “المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة”.

المؤتمر هو الحدث الأكبر والأهم في مجال صناعة الأسمدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعد من أهم الأحداث الاقتصادية بالمنطقة العربية، يحضره نحو 1000 مشارك من 150 شركة تمثل 50 دولة عربية ودولية، فضلا عن المؤسسات والهيئات والشركات العربية والدولية العاملة في مجالات صناعة وتجارة الأسمدة، والشركات أصحاب الرخص والتكنولوجيا، ومقاولي العموم والموردين للمعدات وقطع الغيار، والعوامل المساعدة والكيماويات، والتخصصات ذات الصلة.

يناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام الموضوعات والمستجدات الهامة والحلول العملية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم المنظومة البيئية، وامن الطاقة، والتغير المناخي، من خلال مشاركة متحدثين دوليين ذو خبرة كبيرة من الهيئات والمنظمات العربية والدولية والأفريقية، وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة، والتي تناقش السياسات والتشريعات بصناعه الأسمدة والتوجهات نحو تقليل الانبعاثات، والحياد الكربونى والفرص بالأسواق الأفريقية، ومبادرات الاستدامة، كذلك نظرة عامة على أسواق العرض والطلب العالمية، والمستجدات بسلاسل الإمداد.

يتيح المؤتمر فرصة المشاركة بالمعرض المصاحب على هامش فعالياته، حيث يشارك به عدد كبير من الشركات العربية والعالمية المتخصصة في مجالات صناعة وتجارة الأسمدة والتي تستعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية في كافة القطاعات الصناعية بصناعة الأسمدة وخاماتها والمجالات ذات الصلة.