السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انطلاق المؤتمر الدولي للأسمدة بالقاهرة الثلاثاء المقبل

رئيس الاتحاد العربي
رئيس الاتحاد العربي

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي للأسمدة وينظمه الاتحاد العربي، الثلاثاء المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء، ويستمر حتى 29 فبراير الجاري، تحت شعار “المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة”.

المؤتمر هو الحدث الأكبر والأهم في مجال صناعة الأسمدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعد من أهم الأحداث الاقتصادية بالمنطقة العربية، يحضره نحو 1000 مشارك من 150 شركة  تمثل 50 دولة عربية ودولية، فضلا عن المؤسسات والهيئات والشركات العربية والدولية العاملة في مجالات صناعة وتجارة الأسمدة، والشركات أصحاب الرخص والتكنولوجيا، ومقاولي العموم والموردين للمعدات وقطع الغيار، والعوامل المساعدة والكيماويات، والتخصصات ذات الصلة.

يناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام الموضوعات والمستجدات الهامة والحلول العملية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم المنظومة البيئية، وامن الطاقة، والتغير المناخي، من خلال مشاركة متحدثين دوليين ذو خبرة كبيرة من الهيئات والمنظمات العربية والدولية والأفريقية، وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة، والتي تناقش السياسات والتشريعات بصناعه  الأسمدة  والتوجهات نحو تقليل الانبعاثات، والحياد الكربونى والفرص بالأسواق الأفريقية، ومبادرات  الاستدامة، كذلك نظرة عامة على أسواق العرض والطلب العالمية، والمستجدات بسلاسل الإمداد.

يتيح المؤتمر فرصة المشاركة بالمعرض المصاحب على هامش فعالياته، حيث يشارك به عدد كبير من الشركات العربية والعالمية المتخصصة في مجالات صناعة وتجارة الأسمدة والتي تستعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية في كافة القطاعات الصناعية بصناعة الأسمدة وخاماتها والمجالات ذات الصلة.

إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السنوي الثلاثون للاتحاد العربي للأسمدة الثلاثاء القادم

الأكثر قراءة

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

عاجل.. مصدر أمنى ينفى اختراق طيران إسرائيلى للمجال الجوى المصرى

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة للاحتلال فى خان يونس

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

ارتفاع معدلات الإصابة بـ"الحصبة" عالميًا يُثير المخاوف.. هل تحور الفيروس؟

وزارة التموين تكشف آخر استعدادات إطلاق معارض أهلًا رمضان (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟