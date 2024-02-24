السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين

سامح عاشور
سامح عاشور

تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم  السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين السابق، من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين في الانتخابات.

حملت الدعوى التي أقامها كل من أيمن مصطفى محمود وعصام فاروق محمد وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبدالرءوف المحامين، رقم 37911 واختصمت نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.

طالب مقيمو الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشح سامح عاشور، واستبعاد اسمه من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم 9 مارس 2024.

وفي الموضوع، تمت المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار واستبعاد اسم سامح عاشور من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجراء انتخاباته يوم 9 مارس 2024، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

محكمة القضاء الإداري الدعوى سامح عاشور نقيب المحامين منصب النقيب الانتخابات

مواد متعلقة

غدًا.. الحكم فى دعوى استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات

غدًا.. الحكم فى دعوى تطالب بوقف تنفيذ ترشح حمدى خليفة على مقعد نقيب المحامين

غدًا.. الحكم فى دعوى استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين

غدًا.. الحكم فى دعوى استبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين

إحالة 4 متهمين باقتحام محطة وقود وسرقة العاملين للجنايات

أسماء 12 متهمًا فى قضية فساد وزارة الرى

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية فساد وزارة الري

تأجيل محاكمة 12 متهمًا في "شبكة فساد الري" لـ16 مارس

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة للاحتلال فى خان يونس

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 عقب مشروع رأس الحكمة

على متن 41 طائرة.. 18 ألف سائح يصلون مرسى علم اليوم

"الزمن" يغير وجه "خان يعقوب" في طنطا.. أقدم ساعاتي يروي القصة

حبس عصابة "الذهب المقلد" بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟