عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرية التوانة بمسافر يطا ويعتدى على متضامن أجنبى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، قرية التوانة بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد وسائل إعلام بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية التوانة، واعتدت على أحد المتضامنين الأجانب، وهددته بالاعتقال في حال استمر بتوثيق انتهاكات المستعمرين وجنود الاحتلال بحق الأهالي وممتلكاتهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت طائرات مُسيرة في أجواء القرية، وفرضت حظرا للتجول، وأجبرت المواطنين على البقاء في منازلهم.

وفي السياق ذاته، احتجز مستعمرون مسلحون عددا من المواطنين بالقرب من مدخل ماعين وشعب البطم بمسافر يطا، أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم، ونكلوا بهم بعد أن قيدوهم.