الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نائب رئيس حزب الغد: الشراكة المصرية الإماراتية تعزز الاقتصاد المصري

حسن الصادق
حسن الصادق

أكد حسن الصادق نائب رئيس حزب الغد، أن توقيع  مصر مع الإمارات شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمخطط تطوير وتنمية مشروع رأس الحكمة، هو خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد المصري مما يساهم في جلب الاستثمارات الخارجية لمصر.

وأوضح الصادق، أن ضخ ١١ مليار دولار في البنك المركزي وتحويلهم بالجنيه المصري في تنمية رأس الحكمة يدعم الاقتصاد المصري والموقف النقدي.

 

يذكر أن مجلس الوزراء وافق  في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الإمارات ستتنازل عن ودائعها الأجنبية في البنك المركزي بصفقة مشروع رأس الحكمة والتي بلغت حوالي 11 مليار دولار.

وأوضح رئيس الوزراء، أن التفاصيل المالية لمشروع رأس الحكمة تضمن تنازل عن الودائع الإماراتية بالبنك المركزي والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار مقابل تحويل تلك الأموال إلى الجنيه المصري لاستخدامها في تطوير المشروع، بالإضافة إلى الحصول على أموال مباشرة خلال شهرين بقيمة 24 مليار دولار على دفعتين.

حزب الغد شراكة استثمارية العاصمة الإدارية الجديدة مشروع رأس الحكمة الاقتصاد المصرى الاستثمارات الخارجية

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