مدبولى: شركة "رأس الحكمة" مساهمة مصرية ستكون مسئولة عن تطوير المشروع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مساحة مدينة رأس الحكمة الجديدة 170.8 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان، مؤكدًا أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة هو الأضخم على الإطلاق.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، نقلته قناة "إكسترا نيوز": "شركة أبوظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم رأس الحكمة ستكون شركة المشروع، وستكون شركة مساهمة مصرية، وستكون بمثابة الشركة الأم المسئولة عن تطوير هذا المشروع".

وتابع: "مشروع رأس الحكمة سيتضمن أحياءً سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، إضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، إضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية، وحيًا مركزيًا للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية".