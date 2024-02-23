الآن.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات

يحرص المسلمون على معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات، فيترقب الجميع الصلاة إلى الصلاة وأدائها بوقتها الصحيح فهي نوع من الرباط في سبيل الله عز وجل، حيث إنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، بجمهورية مصر العربية، على إتاحة جميع مواقيت ومواعيد الصلاة في كافة محافظات الجمهورية للمواطنين من أجل التعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة خلال طوال اليوم.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات، ومواقيت الصلوات الخمسة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في محافظة القاهرة 12:09 ص

موعد صلاة الجمعة في محافظة الاسكندرية 12:14

موعد صلاة الجمعة في محافظة الاسماعلية 12:05 م

وقت صلاة الجمعة في مدينة شرم الشيخ 11:57

موعد صلاة الجمعة في محافظة أسوان 12:03 ص

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 23- 2- 2024

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:07

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:26

موعد صلاة المغرب 5:53 م

موعد صلاة العشاء 7:11 م.

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:58

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:18 م

موعد صلاة المغرب 5:45 م

موعد صلاة العشاء 7:02 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:49

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:12 م

وقت صلاة المغرب 5:40 م

وقت صلاة العشاء 6:55 م.

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مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 4:55 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 20: 3

موعد صلاة المغرب 5:49 م

موعد صلاة العشاء 7:01