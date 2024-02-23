الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ليبيا أمام "العدل الدولية": جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين ترقى إلى الإبادة الجماعية

العدل الدولية
العدل الدولية

قدمت ليبيا، مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وقال ممثل ليبيا أمام محكمة العدل الدولية أحمد الجهاني، في المرافعة، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال)، إن جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين ترقى إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية وإن العدوان الذي يمارسه الاحتلال لم يفرق بين النساء والأطفال وليس هناك أي مكان آمن يلجأ إليه الفلسطينيون.

 

وطالب الممثل القانوني لليبيا قوات الاحتلال بالعمل الفوري على وقف أشكال التمييز العنصري كافة الذي تمارسه ضد الفلسطينيين، مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني واتفاق جنيف ينصان على حماية المدنيين.

 

وأكد "الجهاني" أن للشعب الفلسطيني الحق الكامل في مقاومة الاحتلال بالسبل الممكنة والمتاحة كافة التي تكفلها الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والتاريخية أمام العدوان الغاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك القانون الدولي منذ عقود، داعيا كل الدول إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني لتحقيق حريته واستقلاله.

 

ولفت إلى أن قوات الاحتلال قامت بتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددا على ضرورة التزام الاحتلال باحترام الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتمكينهم من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 

ودعا ممثل ليبيا أمام محكمة العدل الدولية، الأمم المتحدة إلى التحرك لإنهاء الاحتلال ووقف دعم الإبادة الجماعية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

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