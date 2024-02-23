الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أمريكا ترصد مكافأة مليون دولار لمن يدلى بمعلومات تؤدى للقبض على متهم روسى

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن عرض مكافأة فى إطار برنامج مكافآت الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الوطنية تصل إلى مليون دولار أمريكى للحصول على معلومات أو القبض على المواطن الروسى ـــ السويسرى مزدوج الجنسية فلاديسلاف أوسيبوف؛ لاتهامه بالمشاركة فى التآمر أو فى أعمال إرهابية، أو محاولة المشاركة فى الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

ووفقا لما ذكره الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية؛ فإن إعلان المكافأة هذا يأتى فى أعقاب لائحة اتهام جنائية مكونة من 17 تهمة تم الكشف عنها فى مقاطعة كولومبيا تتهم أوسيبوف بالاحتيال المصرفى.

ويزعم أن أوسيبوف خدم فى مناصب عليا فى العديد من الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة رجل الأعمال فيكتور فيكسلبيرج، الذى أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إدارجه على قائمة العقوبات فى مارس 2022.

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