"الخطة والموازنة بالنواب": سعر صرف الدولار سينخفض فى السوق الموازية بداية من الغد

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة والقطاع الخاص المصري شركاء في الصفقة الاستثمارية الكبرى المرتقبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، أن الصفقة المرتقبة تعد أكبر عملية استثمار مباشر عقدتها الحكومة المصرية.

وتابع: "الشرط الأساسي والمسبق لتحريك سعر الصرف، يكن لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي".

وواصل: "تقديراتنا بتتحدث عن أن الجهاز المصرفي المصري يحتاج من 5 إلى 10 مليارات دولار، لتوفير فائض من العملة الأجنبية، وحل أزمة سعر الصرف".

وأوضح، أن صندوق النقد الدولي حقق تقدمًا ممتازًا في محادثات القرض الخاص بمصر، وإنهاء المراجعة الأولى والثانية والاتفاق بالسياسات الشاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بخصوص تمويل إضافي لمصر، سيزيد عن الـ 3 مليارات التي تم رصدها.

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية سينخفض بشكل ملحوظ.