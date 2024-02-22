مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على الشخصيات الأساسية لأبطال مسلسل "المعلم"

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية موسم رمضاني مميز من خلال تقديم مسلسلات متنوعة على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني.

يعد مسلسل المعلم ضمن أبرز قائمة مسلسلات رمضان 2024، حيث ينتظره الكثير، والذي يعتبر من أبرز المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان 2024.

ويكثف المخرج مرقس عادل عدد ساعات التصوير باللوكيشن المخصص للعمل، وذلك لإنهاء كل مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة من قبل الشركة المنتجة للمسلسل.

شخصية مصطفي شعبان

يقدم النجم مصطفى شعبان شخصية جديدة في المسلسل حيث يقوم دور تاجر سمك في أحد الأسواق، ويدخل خلال الأحداث في صراعات كثيرة مع كبار التجار، يقع والد النجم مصطفى شعبان في أزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، ما يتسببون له في الكثير من الخسائر

شخصية سهر الصايغ

فيما تقدم الفنانة سهر الصايغ شخصية طبية تربطها الأحداث بالفنان مصطفي شعبان ونجله الذي يلعب دوره الفنان الطفل جان رامز ضمن أحداث مسلسل “المعلم”، والتي ستكون شخصية محورّية حيث تلعب دور البطولة النسائية أمام مصطفي شعبان في العمل الفني.

وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

أبطال مسلسل المعلم لمصطفى شعبان

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وجار التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير.

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وجار التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير.