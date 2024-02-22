الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقرير يرصد كواليس مقتل وإصابة 11 شخصًا خلال إطلاق النار قرب القدس

القدس
القدس

قُتل شخص وأصيب 11 بعد أن فتح ثلاثة رجال النار على سائقي السيارات بالقرب من نقطة تفتيش في طريقهم إلى القدس، حسبما صرح مسئولون إسرائيليون لوسائل إعلام محلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن "ثلاثة وصلوا في سيارة وبدأوا في إطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية على سيارات عالقة في حركة المرور في طريقها إلى القدس".

وأضافت أن المهاجمين الثلاثة قتلوا ووقع الهجوم على الطريق السريع رقم 1 بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

المهاجمون من سكان بيت لحم 

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ونقلت "واشنطن بوست" عن مصادر بوكالة المخابرات الإسرائيلية، فقد كان المهاجمون الثلاثة من سكان بيت لحم. 

وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن رجلا في العشرينات من عمره قُتل بينما أصيبت امرأة في العشرينات من عمرها بجروح خطيرة، مضيفة أن أربعة ضحايا آخرين أصيبوا بطلقات نارية "كان المشهد معقدا".

وقال عامل الطوارئ ديفيد ترجمان: "في ذلك الوقت، كان الطريق عادة مزدحمًا بالمركبات، وهكذا كان الحال اليوم".

إسرائيل الهجوم القدس غزة النار سرقة سائقي السيارات

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