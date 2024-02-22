"المصريين الأحرار": مصر قوة عظمى لاجتيازها التحديات وفتح آفاق استثمارية جادة

بعد الشراكة الاستثمارية الضخمة..

قال النائب الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب المصريين الأحرار، إن ما صدر عن مجلس الوزراء بشأن إتمام صفقة استثمارية أجنبية ضخمة، بشراكة مع كيانات كبرى، سيكون لها آثارها الإيجابية على المواطن المصرى وتعزز من قيمة العملة المحلية ويحد من أزمة ارتفاع الأسعار.

وأضاف "خليل" في بيان صحفي، أن تلك الخطوة الجادة والتي قد تحمل تفاصيلها مزيدا من الخير هى واحدة من نتاج استراتيجية رئاسية بدأت بالقضاء على الإرهاب ورسم خارطة حقيقية مؤهلة لشراكة مصر كيانات كبرى، وذلك بإنشاء بنية تحتية قوية وقوانين ونظم بسيطة لتحفيز الاستثمار؛ وبذلك يتوافر العملة الأجنبية وتفتح أبواب العمالة والقطاع الخاص.



وأشار إلى أن حديث مجلس الوزراء عن صفقة ضخمة وشراكة قوية مع كيانات ضخمة تنعكس ايجابيًا في تحفيز آخرون للاستثمار في الدولة المصرية، وايضا يعطي قوة في التفاوض والحديث مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية على الدولة المصرية على كافة الأصعدة.





واستطرد: "أن عقد اتفاقيات شراكة اقتصادية ضخمة وتأتي بعد اداء رائع أمام المحكمة الدولية من الجانب المصرى يرسم صورة مصر باعتبارها قوة عظمى لأن مقياس الدول العظمى ليس بما تملك من أموال واحتياطي فحسب، بينما أن تجتاز كافة التحديات وتعمل في تناغم وتكامل علي كافة الأصعدة للعبور إلى بر الأمان ويرجع الفضل للرئيس ربان السفينة؛ وللمواطن الذي تحمل متاعب سنوات عديدة سيكون حصيلة الانتظار رخاء للبلاد".



وأكد أن الاتفاقية المعلنة من الحكومة تساهم في فتح مجالات الانتاج مما يسهم في رفع الناتج المحلي ويزيد فرص العمل ويحد من البطالة، ويضبط الميزان التجارى ويحد من العجز ويضبط سعر الصرف في السوق الموازية، ويرفع قيمة الاحتياطي النقدي المصري".