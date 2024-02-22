استقرار مؤشرات عملات الأسواق الناشئة وتباين في أداء الأسهم

استقرّ مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM دون تغير نسبيًا (+0.09%) على الرغم من ارتفاع الدولار على مدار الأسبوع.

الروبل الروسي

كان الروبل الروسي (-1.33%) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن الذي حمل نظيره الروسي بوتين مسؤولية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، وتعهدت النائبة، كامالا هاريس خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن بالتزام الولايات المتحدة الدفاع عن أمن دول حلف (الناتو) بينما تواصل روسيا حربها في أوكرانيا.

الكرونا التشيكية

كانت الكرونا التشيكية (-0.82%) ثاني أسوأ العملات أداءً على الرغم من صدور بيانات اقتصادية قوية خلال هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، كان السول البيروفي (+1.15%) أفضل العملات أداءً، حيث سارع المتداولون لبيع الدولار بعد أن كان البنك المركزي نشطًا بشكل خاص في جلسة الخميس، حيث باع الدولار من خلال المقايضات والسوق الفورية.

علاوة على ذلك، كان الراند الجنوب أفريقي (+0.74%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث تنتظر الأسواق صدور التقرير الخاص بالميزانية السنوية لجنوب إفريقيا

اسهم الأسواق الناشئة

ارتفعت مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة للأسبوع الرابع على التوالي، حيث صعد مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئةMSCI EM بنسبة 2.08%، مسجلًا أفضل ارتفاع أسبوعي له هذا العام.

جاء ارتفاع أسهم الأسواق الناشئة وسط انخفاض حجم التداول بشكل كبير حيث كانت أسواق الأسهم في الصين وهونج كونج والبرازيل والأرجنتين مغلقة معظم أيام الأسبوع بسبب العطلات المحلية منذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفض المؤشر بنسبة 0.73%.

تراجعت الأسهم الصينية متأثرًة بقرار وكالة "موديز" بخفض النظرة المستقبلية للسندات السيادية الصينية إلى سلبية.

وارتفع مؤشر هانج سنج Hang Seng في هونج كونج بنسبة 3.77%، ليحقق بذلك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي خلال أسبوع التداول القصير، حيث كانت أسواق هونج كونج مغلقة خلال أول 3 أيام من هذا الأسبوع بسبب عطلات رأس السنة القمرية وهى عطلات رسمية وذلك في الوقت الذي أغلقت فيه سوق التداول الصينية خلال الأسبوع بأكمله بسبب العطلة الرسمية بالبلاد.