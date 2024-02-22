الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس

الاحتلال
الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس بالضفة الغربية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكدت وسائل الإعلام، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

اشتباكات عنيفة مع الاحتلال 

وأفادت بأن هناك اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الصهيوني في الحي الشرقي بجنين في الضفة الغربية.

وسائل اعلام فلسطينية القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية قوات الاحتلال

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