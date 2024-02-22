"المجتمعات العمرانية" تؤكد أهمية تطوير ملف تقنين الأراضي بـ6 مدن جديدة

ترأس المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، رئيس الوحدة المركزية المشكلة بالهيئة، لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، وذلك للأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.

التفاصيل الكاملة اجتماع للوحدة بمقر جهاز مدينة الشروق



جاء ذلك بحضور كلًا من المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنميه وتطوير المدن، المهندس أحمد على، الدكتور حسن الشوربجي، مساعدا نائب رئيس الهيئه لقطاع الشئون العقارية والتجارية، المحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، الدكتور أحمد عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات بالهيئة، مقرر الوحدة.

وكلًا من رؤساء أجهزة المدن المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر الجديدة، الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديده، المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة.

حيث استهل المهندس عبدالمطلب ممدوح الاجتماع بمشاهدة العرض التقديمي عن 6 مدن جديدة منها "الشروق -العبور الجديدة - سفنكس الجديدة - الشيخ زايد – السادس من أكتوبر – أكتوبر الجديدة"، متضمنًا الموقف الحالي والجهد السابق منذ عمل الوحده وكذلك ناقش نقاط جدول الأعمال، موجهًا بضرور إعداد جدول زمني لكل مدينة لإنهاء أعمال المرافق بالمناطق المضافة.

وأشاد نائب رئيس الهيئة عقب العرض، بالتطور الملحوظ بملف تقنين الأراضي، في إطار عمل الوحدة المركزية التى يسرت خطوات تقنين الأراضي، موجهًا ببذل مزيد من الجهد لدفع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، مع التأكيد على المتابعة الأسبوعية من اللجان الفرعيه بالمدن، وتناول أيضًا الاجتماع الاستماع لرؤساء المدن.

وقال رئيس مدينة الشروق، إنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة ورصد أى تغيرات لحركة البناء لمنع المخالفات البنائية بهدف تحقيق التنمية الحضارية المطلوبة طبقًا للمخططات المعتمدة، مشيرًا إلى أنه جاري الإعداد والتجهيز للقرعة الثانية لتسكين الأراضي.

وبيّن رئيس مدينة العبور الجديدة بأنه جاري تخطيط مناطق الخدمات على الطرق الإقليمية بهدف تنميتها وإستغلال العائد في خطة التنمية، بالإضافة إلى أنه جاري إعداد قرعة تسكين بجمعية الأمل وكذا إعداد بيان لعرضه بالإجتماع القادم يتضمن إجمالى الطلبات المنتهيه والمقننة.

أما رئيس مدينة سفنكس الجديدة أوضح بأنه تم إسناد أعمال المرافق وتم عمل الخرمة بمنطقة غرب الطريق الصحراوي وكذا تقنين أكثر من 50 % للكيانات ومنها بأنشطة عمراني متكامل وجامعة خاصة.

وكشف نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد بأنه تميت دراسة جميع الطلبات السابقة وجاري استقبال طلبات أخرى في ظل الإعلان عن إعادة فتح باب التقدم للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال فترة الإعلان السابق.

وقال رئيس مدينة السادس من أكتوبر، إن الإعلان الأخير استقبل 330 طلبا ليصبح إجمالي عدد الطلبات 2407 طلبات.

وأوضح رئيس أكتوبر الجديدة، بأنه تم توفيق أوضع أكثر من 20% وجاري استكمال الدراسة للطيبات الأخرى المقدمة.

ونوه المهندس عبد المطلب ممدوح، في ختام اجتماع الوحدة، بأنه هناك تواصل دائم مع اللجان الفرعية بالمدن للمساعدة في أي وقت لإنجاز الأعمال بهدف سرعة الانتهاء على الوجه الأمثل والمساهمة في تحقيق التنمية بمناطق الإمتداد للمدن العمرانية الجديدة.

أكد المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير المدن الجديدة، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية وفى ضوء تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة وضمها لأحوزة لعدد من المدن بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية.