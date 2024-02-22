تكثيف الرقابة التموينية بالقاهرة لمواجهة محتكري السلع

وجَّه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مديرية التموين، بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على السلع، وضبط الاسواق، وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية حتى يصل الدعم لمستحقيه، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد محافظ القاهرة، على مديرية التموين، بمتابعة وفرة السلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.

وطالب محافظ القاهرة، مديرية التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية على الأسواق والمخابز، والتأكد من جودة السلع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أشار ناصر ثابت، مدير مديرية تموين القاهرة، إلى أن الأجهزة الرقابية بالمديرية، تمكنت من ضبط نصف طن من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية بعدد من المخابز الخاصة يستخدم فى غير الغرض المخصص له وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة المختصة.

وأضاف مدير مديرية التموين، أن الحملات الرقابية المكثفة تمكنت من ضبط مطحنين أنتجا شكائر دقيق بلدي مدعم ناقص الوزن، مع التزوير في الدفاتر للتلاعب في حصص الدقيق المنصرف من المطحن بهدف التربح من بيع الفارق في السوق السوداء وعدم وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم للنيابة المختصة.