الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

معهد تكنولوجيا المعلومات يفتح التقديم لبرنامج التدريب المكثف بعدد من التخصصات

معهد تكنولوجيا المعلومات
معهد تكنولوجيا المعلومات

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم للتدريب المكثف الربع سنوي لخريجي الجامعات المصرية في عدد من التخصصات التكنولوجية.

هبة صالح: مدة التدريب 4 أشهر بفروع المعهد بمراكز إبداع مصر الرقمية


وقالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI إن برنامج التدريب المكثف الربع سنوي يشمل عدد من التخصصات المميزة في التكنولوجيا الرائدة، وذلك بفروع المعهد المختلفة بمراكز إبداع مصر الرقمية "كيرياتيفا" في عدد من المحافظات.

وأضافت رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، أن البرنامج متاح في فروع المعهد بأفرع "القرية الذكية - جامعة القاهرة - العاصمة الإدارية - الإسماعيلية - أسيوط - الإسكندرية - الفيوم - المنوفية - اسوان - بورسعيد - قنا - بنها - بني سويف - المنصورة - المنيا - سوهاج".
وأوضحت أن برنامج التدريب المكثف يتم بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى ومنهم "BlueCloud Technologies وEmaraTech وبنك مصر".

 أبرز التخصصات التي يشملها التدريب


وقالت إن التدريب سيكون في عدد من التخصصات المتنوعة منها "مطوري التطبيقات أندرويد وIOS وجافا ومطوري UI/UX وبلوكتشين وتحليل البيانات والتصوير المعماري ومطوري ويب وتسويق رقمي والتعلم الإلكتروني والأمن السيبراني واختبار البرمجيات".

1 مارس المقبل اخر موعد للتقديم بالبرنامج 


وحدد معهد تكنولوجيا المعلومات ITI يوم 1 مارس المقبل آخر موعد للتقديم بالبرنامج المكثف، لخريجي الجامعات المصرية من دفعة عام 2014 حتى دفعة عام 2023، على أن تستغرق فترة التدريب 4 أشهر.

اعلن معهد تكنولوجيا المعلومات iTi وزارة الاتصالات فتح باب التقديم الجامعات المصرية برنامج التدريب المكثف

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