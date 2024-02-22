الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

علماء يكشفون السرَّ التشريحى وراء أغانى الحيتان

حوت
حوت

تعد أغاني الحيتان من أروع الأصوات على كوكب الأرض والتي تُسمع من مسافات بعيدة في عالم البحار  وفقا لوكالة رويترز.

والآن، اكتشف العلماء، أخيرًا، كيفية صدور هذه الأصوات من هذه الثدييات البحرية التي تتغذى عن طريق الترشيح.

وقال باحثون إنّ الحيتان البالينية مثل الحيتان الحدباء، وتشمل الحوت الأزرق أضخم المخلوقات على الأرض، تستخدم حنجرة، أو صندوقًا صوتيًا، يسمح لها تركيبه التشريحي بإصدار أصوات تحت الماء.

وأضاف الباحثون أن الحيتان ظهر بها تركيب تشريحي، عبارة عن بطانة من الدهون والعضلات داخل الحنجرة.

ويعني ذلك أن الحيتان الضخمة تصدر أصواتها باستخدام حنجرتها مثلما يفعل البشر، لكن هناك آلية أخرى لإصدار الأصوات بالاستعانة بعضو خاص في الممرات الأنفية لدى الحيتان ذات الأسنان، مثل: الدولفين، وخنازير البحر، والحيتان القاتلة، وحيتان العنبر.

واكتُشف، في سبعينيات القرن الماضي، أن الحيتان الضخمة غزيرة النشاط الصوتي، لكن الكيفية التي تصدر بها أصواتها على وجه الدقة ظلت سرًا مجهولًا.

وقال كوين إليمانز عالم الأحياء بجامعة جنوب الدنمارك: "إنها من بين أكثر الحيوانات إثارة للإعجاب على كوكبنا على الإطلاق، إنها حيوانات شديدة الذكاء، واجتماعية، وكانت لتفوق الديناصورات في الحجم، وتتغذى على أصغر أنواع الروبيان، وتملك قدرة نادرة على تعلم الأغاني الجديدة، ونشر ثقافتها الصوتية في أرجاء الكوكب".

وأضاف: "للتواصل والعثور على بعضها البعض في المحيطات المظلمة، تعتمد الحيتان الضخمة، بشكل حاسم، على إصدار الأصوات، وعلى سبيل المثال، تتواصل إناث الحوت الأحدب مع أبنائها بالصوت، وتغني ذكور الحوت الأحدب لجذب الإناث".

وقال دبليو. تيكَمسيه فيتش عالم الأحياء التطورية بجامعة فيينا والمشارك في الدراسة "المدهش في ذلك أن... المصدر الرئيس للصوت، وهو علم الطبيعة الكامن في التفاعل بين الهواء والأنسجة، يتّبع المبادئ نفسها مثلما هو الأمر في الثدييات الأخرى، بدءًا من الوطاويط مرورًا بالنمور إلى الفيلة، بل والبشر والطيور أيضًا".

وأضاف فيتش: "يبدو أن كل هذه الأنواع الحية استغلت المجموعة نفسها من الحيل لإصدار الأصوات، على الرغم من استخدامها أعضاء مختلفة أو أجزاءً من أعضاء مختلفة في إصدار الأصوات".

وأظهرت الدراسة أيضًا أن أصوات الحيتان تقع في النطاق الترددي نفسه والعمق نفسه في المحيط، حوالي 100 متر، اللذين تحدث فيهما ضوضاء السفن من صنع البشر، مما يعرقل قدرة الحيتان على التواصل.

وقال إليمانز: "للأسف... الحيتان البالينية محدودة من جهة وظائف الأعضاء، ولا يمكنها أن تُنشد بسهولة بطبقات أعلى أو أعمق لتفادي التشويش البشري".

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

عاجل.. 19 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على مُخيم "النصيرات" وحى "الزيتون" بقطاع غزة

رسوب أكثر من نصف طلاب الدفعة الأولى بـ"طب جنوب الوادى"

عاجل.. الجيش السورى يدك معاقل الإرهاب بريف إدلب

"الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية