الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. الجيش السورى يدك معاقل الإرهاب بريف إدلب

الجيش السورى
الجيش السورى

استهدف الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مواقع ونقاط انتشار المجموعات الإرهابية في محيط بلدة سان بريف إدلب.

 

وكان مدفعية القوات التركية استهدفت بعدد من القذائف ريف تل أبيض غربي الرقة، وسط حالة من الذعر أصابت المدنيين، حسبما ذكرت مصادر إعلامية سورية.

 

وقالت صحيفة الوطن السورية إن مسلحين من الفصائل الموالية للاحتلال التركي قتلا وأصيب آخرون، إثر اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الفصائل من طرف، وميليشيات «مجلس منبج العسكري» التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية– قسد» من طرف آخر، على محور قرية الصيادة والتل التابع لها في ريف منبج الغربي، شرقي حلب.

 

جاء ذلك عقب محاولة تسلل من مسلحي «مجلس منبج العسكري» إلى خط المواجهة حول قرية بصلجة جنوب غرب بلدة غندورة في ناحية جرابلس المحتلة.

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