دراما رمضان 2024.. حكاية أبلكيشن أكرم حسني في مسلسل بابا جه

ضمن الأعمال التي ينتظرها متابعي ومحبي الدراما الكوميدية، يشارك الفنان أكرم حسني بـ مسلسل بابا جه في ماراثون رمضان 2024، خاصة بعد الأعمال الناجحة التي نفذها حسني وتميزت بحس فكاهي.

وتصدر "بابا جه" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، محركات بحث جوجل خلال الأيام الماضية تزامنًا مع عرض البوستر الدعائي والتشويقي له، حيث ينتظره عدد كبير من الجمهور، لاسيما مع مشاركة أكرم حسني الذي يتميز بالحس الكوميدي في أعماله الفنية.

قصة “بابا جه”

"بابا جه" تدور قصته حول هشام رجل في الأربعينيات من عمره يعمل مديرًا تنفيذيًا في أحد الفنادق العالمية تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب فيروس كوفيد، حيث يصبح مقيمًا في المنزل بشكل دائم فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة، ويناقش في المسلسل علاقة الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات ومتزوج من نسرين أمين وتصبح حياتهما مهددة وكيفية تفادي تلك الأزمات التي تعيق علاقة الأبناء بالأباء ويسلط الضوء على تربية الأولاد تربية سوية في إطار كوميديا هادفة مكونة من 15 حلقة فقط.

أبطال وصناع مسلسل بابا جه

المسلسل ينتمى لنوعية الأعمال الكوميدية قصيرة الحلقات، إذ يضم 15 حلقة وهو من بطولة أكرم حسني، بمشاركة مجموعة من الفنانين منهم سما إبراهيم، نسرين أمين، محمود البزازي، ياسر الطوبجي، محمد اوتاكا، ياسمين رحمي، وكل من الأطفال لافينيا نادر، سليم مصطفى، جويا أحمد، وحور أحمد، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدى جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.