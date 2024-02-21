بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس جنازة القمص سمعان فهمي

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الأربعاء، جنازة المتنيح القمص سمعان فهمي، أحد كهنة إيبارشية الإسماعيلية، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

شارك في الصلاة نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومجمع كهنة الإيبارشية، والأب بيشوي رسمي، عميد الكلية، وآباء الإكليريكية، بالإضافة إلى وعدد من الكهنة من مختلف الرهبانيّات، والإيبارشيّات، وشمامسة الكلّيّة الإكليريكيّة.

وترأس نيافة الأنبا بولا صلاة القداس الإلهي، لأجل راحة نفس الأب سمعان فهمي.