أبوالعينين مديرًا لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبى

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة د. حسام الدين مصطفى تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية التي تقام في مارس المقبل واعتمدت اللجنة المنظمة تعيين شريف أبو العينين مديرًا للبطولة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، منافسات كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في الفترة من 17 حتى 25 مارس المقبل، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ويتولى د. حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية رئاسة اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية نائبًا لرئيس اللجنة المنظمة.

واعتمدت اللجنة المنظمة تعيين الدكتور شريف أبوالعينين مديرًا للبطولة، وتشكيل باقي لجان البطولة.

وقررت اللجنة البارالمبية إقامة الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، في الفترة ذاتها بشرم الشيخ، بعد الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية.

تولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة د. حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

كما أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، انطلاق دوري كرة القدم للساق الواحدة "المبتورين"، يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 مارس المقبل.

وتؤكد اللجنة البارالمبية أن الدوري سيشهد فقط مشاركة الهيئات المسجلة في سجلات اللجنة البارالمبية، على أن يتم اختيار عناصر المنتخب الوطني من مباريات الدوري للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر أبريل المقبل.

وتُذكر اللجنة البارالمبية أنه على الأندية التي لم تسجل سرعة التسجيل حتى تتمكن من المشاركة في منافسات الدوري، وذلك في موعد غايته يوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024.