الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بمشاركة 11 دولة.. انطلاق البطولة الإفريقية للمواى تاى بالقاهرة

البطولة الإفريقية
البطولة الإفريقية للمنتخبات للمواي تاي

شهد اليوم انطلاق أول أيام البطولة الإفريقية للمنتخبات للمواي تاي المقامة حاليًا في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى السبت 24 فبراير الجاري في منافسات قوية من جانب عدد كبير من المشاركين  بالبطولة .

تضم قائمة المشاركين في البطولة 11 دولة هى: المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، موريشوس، الكاميرون، السنغال، كوت ديفوار، والكونغو، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

رحب محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للمواي تاي، بوفود الدول المشاركة في البطولة، متمنيًا لهم التوفيق في المنافسات، خاصة أنها تشهد تحديات قوية وعناصر ذات خبرة وكفاءة عالية، مما يصعب البطولة على الجميع.

يشارك المنتخب المصري للمواي تاي في البطولة الإفريقية بـ 18 لاعبا ولاعبة وهم: أحمد صلاح سالم، رضا حسني، عمر عواد، عبدالله صبري، كريم حسن، محمود صلاح، مصطفى كرم، محمود جمال، فيصل بلال، أحمد شريف، محمد الديب، إسلام محمد فتحي، واللاعبات: شهد صبري، داليا حمدي، رنا أحمد، ندا طاهر، نهى علي، رضوى أحمد.

فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب المصري للمواي تاي: رفعت أحمد جابر، مديرًا فنيًا، محمود عبدالحميد مدربًا، وأيمن الحصماني مدربًا، وم.أحمد رمضان المشرف العام على المنتخبات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمواي تاي.

حضر حفل الافتتاح د.أشرف البجيرمي، رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، مندوبًا عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، وسنابوردي جوسونج، رئيس العلاقات الخارجية في السفارة التايلاندية في مصر، وستيفن فوكس، السكرتير العام لمنظمة IFMA ورئيس منظمة AIMS، ومحمد الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي وشام تان عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد موريشيوس موريس رئيس اتحاد الكاميرون وممثل عن الاتحاد المغربي أحمد الياقوتي وشريسه تان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي والدكتور مصطفى الشيخ، والمهندس أحمد رمضان، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

رئيس اتحاد البحر المتوسط المتوسط للمواي تاي الدكتور أشرف البجيرمي الجهاز الفني للمنتخب المصري للمواي تاي للمواي تاي

مواد متعلقة

‎وزير الرياضة يشيد بروح التعاون بين الأهلى والزمالك.. ويؤكد طموحات المنتخب للمونديال

الأكثر قراءة

عاجل.. مسئول إسرائيلى: مؤشرات إيجابية على قرب تنفيذ صفقة رهائن جديدة

"الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

خريطة الفرص الاستثمارية.. وزير قطاع الأعمال: مصانع عملاقة للألومنيوم والأدوية وألبان الأطفال

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ومازال الإفك الصهيوني مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية