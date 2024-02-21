بمشاركة 11 دولة.. انطلاق البطولة الإفريقية للمواى تاى بالقاهرة

شهد اليوم انطلاق أول أيام البطولة الإفريقية للمنتخبات للمواي تاي المقامة حاليًا في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى السبت 24 فبراير الجاري في منافسات قوية من جانب عدد كبير من المشاركين بالبطولة .

تضم قائمة المشاركين في البطولة 11 دولة هى: المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، موريشوس، الكاميرون، السنغال، كوت ديفوار، والكونغو، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

رحب محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للمواي تاي، بوفود الدول المشاركة في البطولة، متمنيًا لهم التوفيق في المنافسات، خاصة أنها تشهد تحديات قوية وعناصر ذات خبرة وكفاءة عالية، مما يصعب البطولة على الجميع.

يشارك المنتخب المصري للمواي تاي في البطولة الإفريقية بـ 18 لاعبا ولاعبة وهم: أحمد صلاح سالم، رضا حسني، عمر عواد، عبدالله صبري، كريم حسن، محمود صلاح، مصطفى كرم، محمود جمال، فيصل بلال، أحمد شريف، محمد الديب، إسلام محمد فتحي، واللاعبات: شهد صبري، داليا حمدي، رنا أحمد، ندا طاهر، نهى علي، رضوى أحمد.

فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب المصري للمواي تاي: رفعت أحمد جابر، مديرًا فنيًا، محمود عبدالحميد مدربًا، وأيمن الحصماني مدربًا، وم.أحمد رمضان المشرف العام على المنتخبات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمواي تاي.

حضر حفل الافتتاح د.أشرف البجيرمي، رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، مندوبًا عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، وسنابوردي جوسونج، رئيس العلاقات الخارجية في السفارة التايلاندية في مصر، وستيفن فوكس، السكرتير العام لمنظمة IFMA ورئيس منظمة AIMS، ومحمد الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي وشام تان عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد موريشيوس موريس رئيس اتحاد الكاميرون وممثل عن الاتحاد المغربي أحمد الياقوتي وشريسه تان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي والدكتور مصطفى الشيخ، والمهندس أحمد رمضان، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.