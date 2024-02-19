‎وزير الرياضة يشيد بروح التعاون بين الأهلى والزمالك.. ويؤكد طموحات المنتخب للمونديال

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن امتنانه للناديين الأهلي والزمالك على تحقيق صورة مشرفة للكرة المصرية، بعد أن قام مجلس إدارة الأهلي بزيارة الزمالك اليوم، تلبية لدعوته، وتلقى استقبالا حافلا من النادي الأبيض.

‎وقال صبحي، في اتصال هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال برنامجها "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "سي بي سي"، إن هذه المبادرات تعكس الروح الرياضية العالية بين القطبين، وتسهم في نشر رسالة إيجابية عن الكرة المصرية، مضيفا أنه يأمل في استمرار هذا التعاون والتفاهم في المرحلة القادمة.

‎وأشار، إلى أنه يحمل في ذاكرته كل الخير للعامري فاروق، الذي وافته المنية مؤخرا، واصفا إياه بأنه كان رمزا للرياضة المصرية، وأنه يتذكره في كل المناسبات الرياضية.

‎وعن أهداف المنتخب الوطني لكرة القدم، أكد أنه يتطلع إلى تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم 2026، وأنه يتابع باستمرار مع محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي.

‎واختتم حديثه بالتمني للمنتخب المصري بالتوفيق والنجاح، وبالتأكيد على دعمه له من قبل جميع الجماهير المصرية، معربا عن تفاؤله بالمشهد الرياضي المصري في الفترة المقبلة.