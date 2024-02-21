عزة مصطفى: مصر كشفت السجل الأسود لإسرائيل أمام "العدل الدولية" (فيديو)

أكدت الإعلامية عزة مصطفى أن مصر قدمت اليوم مرافعة قانونية قوية ومشرفة أمام محكمة العدل الدولية، توثق فيها جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتعبر عن موقفها الثابت والواضح من القضية الفلسطينية.

وقالت مصطفى، في برنامجها صالة التحرير، الذي يبث على قناة صدى البلد، إن مصر أظهرت للعالم أجمع السجل الأسود لإسرائيل، وكشفت عن الانتهاكات والتهجير القسري الذي يتعرض له الفلسطينيون، مؤكدة أن مصر أعلنت موقفها بصوت عالٍ أمام المحكمة.

وأوضحت أن مصر لا تقبل أي مزايدة على موقفها من القضية الفلسطينية، وأنها تحتفظ بدورها الريادي والتاريخي في دعم الحق الفلسطيني، قائلة: "مش هيبطلوا كده، والمزايدة دي شغلتهم.. إحنا كمصريين مستمرين في موقفنا"، مشيرة إلى أن مصر تفخر بالدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، التي ألقت مرافعة مصر أمام المحكمة بكفاءة وإتقان، ومشيدة بالنماذج المشرفة للمرأة المصرية في مختلف المجالات.

واختتمت عزة حديثها بالقول إن مصر ترفض بشدة فكرة التهجير القسري للفلسطينيين، وأنها تقف إلى جانبهم في كل الظروف، قائلة: "وقت اللزوم كل المصريين جيش مصر".