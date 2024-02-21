قيادي بـ"مستقبل وطن": مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية "تاريخية"

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل اليوم بشأن الانتهاكات الإسرائيلية تاريخية وكشفت العديد من الجرائم الممتدة لكيان الاحتلال منذ عام 67.



وأضاف السعيد، في تصريحات له، أن مصر قدمت للعالم أجمع شهادات موثقة شاهدة على مدى إجرامية الاحتلال وفي الوقت ذاته مدى استكانة وضعف المجتمع الدولي في مواجهة هذا الكيان المغتصب للأرض.

المرافعة المصرية جاءت قوية ومعبرة عن طموحات كافة الشعوب المحبة للسلام



وأشار القيادي بمستقبل وطن، إلى أن المرافعة المصرية جاءت قوية ومعبرة عن طموحات كافة الشعوب المحبة للسلام، وكذلك جاءت فاضحة ووضعت الكثير من النقاط الإيجابية في مسار القضية.



وشدد القيادي بمستقبل وطن، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ولو لمرة واحدة لإيقاف هذا الكيان المجرم المغتصب وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: "كل التحية والشكر والتقدير للدولة المصرية وقيادتها السياسية الوطنية الحكيمة على جهودها المتواصلة الداعمة لأشقائنا في فلسطين والرافضة لأي ضغوطات لتقويض تلك الجهود".

وقالت الدكتورة ياسمين موسى، ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهذا يخالف مبادئ القانون الدولي.

وأضافت خلال مرافعة مصر في محكمة العدل الدولية، أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد ضرورة احترام حق تقرير المصير، والاحتلال الإسرائيلي الممتد لكل الأراضي الفلسطينية ككل لا يتوافق مع القانون الدولي، لأنه يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السيادي والحق في الحياة الاقتصادية والثقافية.

وتابعت: "إسرائيل تمنع المسلمين من الوصول للمسجد الأقصى في القدس وتمنع الحركة في الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية، وتحاول فرض سياسة الأمر الواقع، وانتهاك القانون الدولي".

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال تسيطر على قطاع غزة من خلال السيطرة الجوية وبقى الشعب الفلسطيني محاصر، منوهة أن إسرائيل تقتطع من أموال الضرائب الفلسطينية وتمارس سلطاتها على الأراضي المحتلة.

وأكدت أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا بد من أن يكون هناك شجب وإدانة لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.