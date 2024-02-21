وزير الكهرباء يلتقى بوفد من شركة بريتيش بتروليوم لبحث التعاون الثنائي

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنجا إيزابل النائب التنفيذي لرئيس شركة بريتيش بتروليوم والمسؤولة عن الغاز والطاقة منخفضة الكربون والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل دعم وتعزير التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والشركة.

و أشاد وزير الكهرباء ، بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري وشركة بريتيش بتروليوم، في كافة مجالات الكهرباء مرحبًا بزيادة حجم التعاون مع الشركة.

بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الهيدروجين الأخضر

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، وأكد الدكتور شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركة فى هذا الصدد.

وأشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.

تقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري

وأكد على ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضًا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي، لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادي

كما أشار الوزير الي الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر، وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال، وتم على هامش مؤتمر COP 27التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها في ذات المجال والتي بلغ عددها 23 مذكرة.

جهود مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة من إفريقيا

وأكد على الجهود التي تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل دائما على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

إشادة بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي قام بتنفيذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

وأشادت نائب التنفيذي لرئيس شركة بريتيش بتروليوم والمسؤولة عن الغاز والطاقة منخفضة الكربون، بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي قام بتنفيذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والإنجازات التي نجح في تحقيقها خلال فترة وجيزة معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأبدى الدكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس، والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المتصلة بهما،

وتأتى مثل هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.