الاتصالات: تأسيس 597 شركة بالقطاع خلال الربع الأخير برأسمال 809 ملايين جنيه

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، أنه تم تأسيس عدد 597 شركة جديدة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الربع الأخير لعام 2023 “ أكتوبر - ديسمبر ” برأسمال بلغت قيمته نحو 809 ملايين جنيه، مقابل تأسيس عدد 572 شركة خلال الربع الثالث لنفس العام “ يوليو- سبتمبر” برأسمال قيمته نحو 245.62 مليون جنيه.

وأكد التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه، أن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال شهر أكتوبر 2023 بلغ 200 شركة برأسمال بلغت قيمته 90.56 مليون جنيه، في حين أن شهر نوفمبر شهد تأسيس 213 شركة جديدة برأسمال قيمته 330.22 مليون جنيه وشهر ديسمبر شهد تأسيس 184 شركة برأسمال قيمته 388.29 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال شهر يوليو 2023 بلغت 163 شركة برأسمال قيمته 98.90 مليون جنيه، في حين تم تأسيس عدد 247 شركة برأسمال 93.45 مليون جنيه وشهد شهر ديسمبر تأسيس نحو 162 شركة 53.27 مليون جنيه.

وتستهدف وزارة الاتصالات توفير آلاف فرص العمل للشباب خلال العام الجاري من صناعة التعهيد وتصدير خدمات العابرة للحدود، بعد أن أعلنت عدد من الشركات العالمية التوسع في مصر.

وأعلن وزير الاتصالات د.عمرو طلعت عن توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية منذ نوفمبر 2022 لتعيين 60 ألف متخصص فى مجال التعهيد، لافتًا إلى أن الدولة تحرص على تحفيز الشركات العالمية العاملة فى مجال التعهيد والخدمات العابرة للحدود لتشجيعها على خلق فرص عمل جديدة موجهة للتصدير.

وذكر أن الدولة تسعى لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها فى مصر لتصدير الخدمات.