بسبب إيراد "التوك توك".. أب يعذّب نجله حتى الموت فى المنيرة

دماء متناثرة وعصا حديدية وحبال ملطخة بالبنزين، تلك المشاهد تراها عقب دخولك غرفة صغيرة في منطقة المنيرة الغربية، التي كانت تتعالى بداخلها أصوات الصراخ والتعذيب على مدار ساعات متواصلة دون رحمة أو هدنة أقامها أب تجرد من كل معاني الإنسانية وقرر قتل نجله "شادي" صاحب الـ21 عامًا يعمل سائق"توك توك" عندما عجز عن إحضار الإيراد وعلبة السجائر.

يعمل للإنفاق على شقيقته

تعود الشاب الصغير على العمل منذ نعومة أظافره للإنفاق على شقيقته الصغرى والإتيان بمتطلباته الشخصية بعدما تركتهم والدتهم وسجن الأب في إحدى التهم، واستمر ذلك الحال لعدة سنوات؛ حتى خرج الأب من محبسه ليبدأ في إهانة أبنائه وسبهم بدون أي سبب يذكر وأخذ أموال نجله الذي كان يجوب الشوارع لتوفيرها. لم يتوقف الأب عند هذا الحد بل قام بشراء توك توك وجعل نجله يعمل عليه بالإكراه وأخذ الإيراد منه يوميًا دون أن يعطيه جزءًا منه.

وصلة تعذيب تنهي حياة الشاب

وفي يوم خرج الشاب "شادي" للعمل على"التوك توك"والقهر يملأ قلبه متمنيًا أن تنتهي تلك المعاناه الذي يتلذذ الأب في تنفيذها، وأثناء سيره توقفت الدراجة النارية بسبب عطل بها ليعود بها للمنزل والخوف ينتشر في جسده الصغير بسبب والده الذي ينتظر الإيراد وعلبة السجائر اليومية، وعندما شاهده الأب طلب منه الأموال ليجيب الشاب بأن عطلًا أصاب الدراجة النارية ولم يحضر المال، فصرخ الأب في وجهه وقام بسحبه داخل غرفة صغيرة وكبل يديه بالحبال وربط جسده الصغير على مروحة الغرفة، وجاء بعصا حديدية وسدد الضربات المتتالية للشاب وألقى عليه البنزين، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفقًا لما ذكره أحد أقارب المجني عليه في حديثه لـ"الدستور" .

عايز حق "شادي"

أضاف أن الأهالي حاولوا التدخل لإنقاذ الشاب من يد والده لكن كان يسبهم ويهددهم بالقتل، وذكر أن شقيقته أخذته للمستشفى في محاولة منها لإنقاذ حياته لكن كان قد خرجت روحه إلى بارئها، مطالبين رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما قتل نجله بدم بارد بدون أي سبب يذكر.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المنيرة بالجيزة إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول "شادي.م" سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم متوفى نتيجة إصابته بنزيف داخلي بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة حسب تقرير المستشفى، وبعمل التحريات تبين أن والد المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات قرر استمرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

المجني عليه

المجني عليه

المجني عليه