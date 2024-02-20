الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"عذّبه حتى الموت".. أول صور لشاب قُتل على يد والده في المنيرة

المجني عليه
المجني عليه

حصلت “الدستور” على أول صور  لـ المجني عليه ويدعى "شادي" الذي قُتل على يد والده بعد وصلة تعذيب بسبب إيراد "التوك توك".

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تفاصيل الواقعة 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المنيرة بالجيزة إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول "شادي.م" سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم متوفى نتيجة إصابته بنزيف داخلي بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وانتقل رجال الأمن لمكان وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة حسب تقرير المستشفى، وبعمل التحريات تبين بأن والد المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات قرر استمرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه التوك توك والده شرطة المنيرة المستشفى

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