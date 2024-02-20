الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أحمد موسى: أمريكا تدعم إسرائيل فى تهجير الفلسطينيين إلى مصر (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

هاجم الإعلامي أحمد موسى، الولايات المتحدة الأمريكية، لاستخدامها حق الفيتو في مجلس الأمن، لمنع تمرير مشروع القرار العربي الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ أيام.

‎وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، الذي يبث على قناة صدى البلد، إن الولايات المتحدة تساند إسرائيل في خطتها الشريرة لقتل الشعب الفلسطيني وتهجيره إلى مصر، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يحدث ولن يقبل به المصريون.

‎وأشار موسى، إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تدفع إسرائيل لضرب رفح ودفع الفلسطينيين نحو سيناء، معتبرًا أن هذا يعني إعلان الحرب على مصر، وقائلًا: "والله ما هيحصل".

‎وانتقد موسى، دور الولايات المتحدة في المنطقة، معتبرًا أنها تلعب دورًا غير مسئول وغير أخلاقي، وأن يدها ملطخة بدماء الفلسطينيين، وأنها تدافع عن نتنياهو المجرم، وأنه لا أحد يثق بها.

‎وثمن موسى، موقف روسيا والصين، التي رفضتا استخدام الفيتو في مجلس الأمن، ودعمتا مشروع القرار العربي، مقدمًا الشكر لهما على مواقفهما الداعمة للقضية الفلسطينية.

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