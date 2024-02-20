هواوي تستعرض أحدث الحلول التكنولوجية في قطاع البترول والطاقة الرقمية في مؤتمر "إيجبس" 2024

تشارك شركة هواوي في مؤتمر ومعرض "إيجبس 4202" وتقدم أحدث ابتكاراتها في التكنولوجيا الرقمية المتطورة لتسريع عجلة التحول الرقمي وتقديم حلول الطاقة المستدامة في قطاعي البترول والطاقة بالاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

تستعرض هواوي مجموعة متكاملة من الحلول المتقدمة التي تتوافق مع قدرات الذكاء الاصطناعي وتستهدف رقمنه قطاعي البترول والطاقة وزيادة إنتاجيته من خلال آليات جديدة لتسريع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي المقرون بقدرات السحابة وشبكات الاتصالات المتقدمة، السلكية واللاسلكية والمدعومة بأعلى معايير الأمن السيبراني، وتقدم هواوي مجموعة من الحلول الداعمة لقطاع البترول من خلال نظم التشغيل الآمن والذكي لحقول البترول لتحسين كفاءة التشغيل بأقل التكاليف وخفض الفاقد وزيادة الإنتاجية وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين استهلاك الطاقة.

كما توفر هواوي، حلول للرصد والانذار المبكر لحوادث التسريب في خطوط نقل البترول والغاز، بالإضافة إلى تزويد محطات الوقود بحلول تكنولوجية تعمل على جمع البيانات بالذكاء الاصطناعي. كما توفر شبكة مستقلة لنقل البيانات في مختلف قطاعات البترول باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية وتضمن إدارة البيانات بطريقة آمنة لحماية المؤسسات من الهجمات السيبرانية.

وتسلط هواوي من خلال مجموعة أعمال الطاقة الرقمية الضوء على أحدث الحلول لتمكين المؤسسات من تحقيق التحول الرقمي في قطاع الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية من خلال إنشاء مراكز بيانات ذكية ومستدامة، إضافة إلى حلول الطاقة الشمسية التي تتميز بسهولة التركيب والتشغيل والتحكم، فضلًا عن كونها صديقة للبيئة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أجل مستقبل أفضل وأكثر استدامة، ومراقبة خطوط الأنابيب الذكية والآمنة، وبناء محطات وقود رقمية وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية. حيث طبقت الشركة حلولها في أكثر من 45 دولة من الدول المنتجة حول العالم، وتخدم نحو 70% من أكبر 20 شركة عالمية تعمل في مجال النفط والغاز.

ووقعت شركة هواوي مصر مع شركة صان مصر للصيانة "صان مصرEMC اتفاقية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء التي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، مما يدعم الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة برؤية مصر 2030.

تركز الاتفاقية على توفير حلول الطاقة المتكاملة من هواوي التي تساعد شركة مصر للصيانة "صان مصرEMC -" من تحقيق زيادة الإنتاجية من خلال مرافق مراكز البيانات المنخفضة الكربون التي تتميز بمستوى عال من كفاءة الطاقة وتوفيرها نظامًا بيئيًا مستدامًا لاعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة؛ وحلول الطاقة الكهروضوئية الذكية وأنظمة تخزين الطاقة Smart PV، إضافة إلى أنظمة الإدارة المتكاملة والذكية لإمدادات الطاقة والطاقة الاحتياطية iSitePower.

قام بتوقيع الاتفاقية كلا من جوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوي مصر، والمهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصيانة "صان مصر - EMC"، في حضور قيادات شركة هواوي وشركة مصر للصيانة "صان مصرEMC -".

وتعليقا على الاتفاقية، قال جوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوي مصر، "تعكس شراكتنا مع "صان مصرEMC -" التزام هواوي بدعم قطاع الطاقة في مصر من خلال توفير أحدث حلول الطاقة الرقمية لتسريع التحول الرقمي والتحول للطاقة الخضراء، حيث نؤمن أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديه القدرة على تقليل انبعاثات الكربون العالمية بنسبة 20٪ خلال العقد المقبل."

كما وقّعت هواوي، مذكرتي تفاهم مع شركة "إنبي"، الذراع الهندسي لوزارة البترول والثروة المعدنية، بهدف توفير حلول تكنولوجية متطورة في قطاعي الطاقة والبترول والطاقة الرقمية، للمساهمة في توفير إمدادات طاقة نظيفة ومستقرة ومنخفضة الكربون بأقل تكلفة، وتعزيز التحول الرقمي والتقني في مشروعات شركة إنبي. ".

وقع مذكرة التفاهم الأولى جوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوى مصر، والمهندس وائل لطفي مصطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي. حيث تسهم هواوي من خلال هذا التعاون على توفير أحدث تقنياتها الرقمية من أجل تمكين التحول نحو الطاقة الرقمية والخضراء في مصر لخلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، بما في ذلك توفير حلول الطاقة الكهروضوئية الذكية Smart PV، التي تعمل علي تطوير وتحسين المصادر الجديدة للطاقة مثل الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية من خلال إنشاء مرافق مراكز بيانات ذكية قائمة بالكامل على وحدات التخزين المتكاملة والذكية.

بينما وقع مذكرة التفاهم الثانية جوش زاهو، رئيس قطاع البترول بشركة هواوي مصر، والمهندس وائل لطفي مصطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي، والتي تهدف لتعزيز التحول الرقمي والتقني في مشاريع شركة إنبي، وإحداث نقلة نوعية في القطاع من خلال دمج الخبرات والتقنيات الذكية المتقدمة التي توفرها هواوي، وذلك للمساهمة في تسريع عملية التحول الرقمي في قطاع الطاقة والبترول تماشيًا مع استراتيجية مصر للتحول الرقمي 2030.

بينما أكد اجوش زاهو، رئيس قطاع البترول بشركة هواوي مصر: "أن هواوي بصفتها شريكًا موثوقًا للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في مصر، ستواصل تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة لمساعدة جميع الشركات على رقمنة العمليات الداخلية في نموذج أعمالها والخدمات التي تقدمها، حيث نتطلع لتزويدهم بأحدث تقنياتنا وحلولنا التكنولوجية التي تعمل علي زيادة الإنتاجية والحد من الانبعاثات الكربونية "