الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أداء متباين بمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، الثلاثاء، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين المصريين والأجانب والعرب الأفراد، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمصرية نحو الشراء.

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البورصة تربح 20 مليار جنيه بختام أول تعاملات الأسبوع

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 080ر2 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4ر123 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق السندات وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 7 مليارات جنيه.

 

بدء تفعيل آلية تنشيط أكواد العملاء الراكدة فى البورصة المصرية


وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 41ر0 في المائة، ليبلغ مستوى 66ر29330 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 22ر2 في المائة، ليصل إلى مستوى 64ر7656 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 74ر1 في المائة، ليبلغ مستوى 2ر10631 نقطة.

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