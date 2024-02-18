البورصة تربح 20 مليار جنيه بختام أول تعاملات الأسبوع

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات أول تداولات الأسبوع– اليوم الأحد على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء موسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى المتعاملين الأفراد العرب، تلك التى قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين والأجانب، والذين فشلوا فى تحويل السوق إلى الهبوط.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 20 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2 تريليون و61 مليار جنيه، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 5.3 مليار جنيه على الاسهم فقط.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.69%، ليغلق عند مستوى 29125 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.75%، ليغلق عند مستوى 35749 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.67%، ليغلق عند مستوى 12403 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.73%، ليغلق عند مستوى 7369 نقطة، ما أسهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي قفز بنسبة بلغت 1.42% ليغلق عند مستوى 10305 نقاط.