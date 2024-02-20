"الاتصالات": تأسيس 184 شركة جديد برأسمال 388 مليون جنيه خلال شهر

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر، عن وزارة الاتصالات، عن أنه تم تأسيس عدد 184 شركة جديدة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال شهر ديسمبر الماضي برأسمال بلغت قيمته 388.29 مليون جنيه.

و توزعت الشركات كالاتي 4 شركات اتصالات بقيمة 1.11 مليون جنيه و14 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم بقيمة 6.81 مليون جنيه ونحو 166 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 380.37 مليون جنيه.

184 شركة جديد برأسمال 388 مليون جنيه

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، ان بالمقابل جرى تأسیس عدد 216 شركة جديدة عن نفس الفترة عام 2022 برأسمال بلغت قيمته نحو 699.76 مليون جنيه وتوزعت الشركات، كالاتي 8 اتصالات بقيمة 820 الف جنيه ونحو 60 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم بقيمة 12.84 مليون جنيه ونحو 148 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 656.10 مليون جنيه .

وتابع التقرير، أنه تم تأسيس عدد 213 شركة خلال نوفمبر الماضي برأسمال قيمته 230.22 مليون جنيه توزعت كالآتي 6 شركات بقطاع الاتصالات بقيمة 420 الف جنيه ونحو 21 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم بقيمة 103.33 مليون جنيه ونحو 186 شركة جديدة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 126.47 مليون جنيه .

وتستهدف وزارة الاتصالات توفير آلاف فرص العمل للشباب خلال العام الجاري من صناعة التعهيد وتصدير خدمات العابرة للحدود بعد أن أعلنت عدد من الشركات العالمية التوسع في مصر.

60 ألف فرصة عمل جديدة للشباب

وأعلن وزير الاتصالات د عمرو طلعت عن توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية منذ نوفمبر 2022 لتعيين 60 ألف متخصص فى مجال التعهيد، لافتًا إلى أن الدولة تحرص على تحفيز الشركات العالمية العاملة فى مجال التعهيد والخدمات العابرة للحدود لتشجيعها على خلق فرص عمل جديدة موجهة للتصدير.

وذكر الدولة تسعى لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها فى مصر لتصدير الخدمات.