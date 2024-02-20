الثلاثاء 20 فبراير 2024
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وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة

وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

يهنئ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادته وعلى الشعب المصري كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي أناب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك بمسجد الإمام الحسين يوم السبت 24 فبراير 2024م الموافق 14 من شهر شعبان 1445هـــ عقب صلاة العشاء.

وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة الشعب المصري

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