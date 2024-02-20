الحبس عامين لعاطل تحرش بطالبة في النزهة

قضت محكمة جنح النزهة، اليوم، بمعاقبة عاطل بالحبس عامين بتهمة التحرش بطالبة جامعية وخدش حيائها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المجني عليها «س. ا» طالبة اتهمت عاطل بالتحرش بها أثناء عودتها من الجامعة ومضايقتها وخدش حياءها.

كان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغا من أسرة طالبه تتهم شخص بالتحرش بها وأنها أثناء سيرها بأحد شوارع بدائرة القسم تحرش بها عاطل وخدش حيائها وصرخت المجني عليه ليتدخل المارة وأمسكوا به وسلموه للشرطة.

بمواجهة المتهم اعترف بواقعة التحرش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.