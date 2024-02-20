الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شكرى يتوجه إلى ريو دى جانيرو للمشاركة فى اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

سامح شكري
سامح شكري

صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية توجه لمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، المقرر عقده يومي ٢١ و٢٢ فبراير الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المشاركة المصرية تأتي تلبية للدعوة التي وجهتها الرئاسة البرازيلية للمجموعة لمصر للمشاركة في اجتماعاتها خلال العام الجاري، وهي تعد المشاركة الرابعة لمصر، حيث سبقت لها المشاركة ثلاث مرات كضيف على المجموعة، وذلك خلال أعوام ٢٠١٦ و٢٠١٩ و٢٠٢٣.

ومن المقرر أن يتحدث السيد سامح شكري، خلال جلسة عمل، حول دور مجموعة العشرين في التعامل مع الأزمات الدولية، وجلسة أخرى حول إصلاح الحوكمة العالمية، كما سيعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء والدول المدعوة للمشاركة في الاجتماعات.

مجموعة العشرين البرازيل سامح شكري

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